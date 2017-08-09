В Прикамье ждут министра сельского хозяйства России

Пермь, , 07:31 — REGNUM Пермский край в ближайшее время посетит министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, чтобы познакомиться с состоянием дел в регионе, который входит в двадцатку ведущих производителей молока в стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. Визит Ткачёва ожидается во второй половине августа.

Информацию о грядущем приезде министра в регион озвучил врио губернатора Прикамья Максим Решетников в ходе рабочей поездки на сельхозпредприятие «Русь», которое производит молочную продукцию, разводит крупный рогатый скот, выращивает кормовые культуры.

Решетников отметил, что заинтересовать министра сельского хозяйства РФ удалось всего одним фактом — Пермский край входит в 20 крупнейших производителей молока в России.

Добавим, на 31 марта 2017 года суточный валовой надой молока в сельскохозяйственных предприятиях Прикамья составил 1102 тонн (рост — 36,5 тонн к уровню 2016 года). Суточный надой на одну корову в хозяйствах края составил 15,1 кг.

По данным Пермьстата, посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года в хозяйствах всех категорий региона увеличились по сравнению с прошлым годом на 1,7%. На конец июня 2017 года (в сравнении с соответствующим периодом 2016 года) отмечалось увеличение численности птицы на 1,9%. Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,6%, свиней — на 26,8%, овец и коз — на 0,9%. Поголовье овец и коз выросло на 24,8%, птицы — на 1,5%.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) в январе-июне 2017 года составили 2917 кг против 2912 кг в аналогичном периоде 2016 года. В течение I полугодия 2017 года за пределы Пермского края вывезено 0,5 тыс. тонн зерна, 12,9 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 9,9 тыс. тонн молока.