В Крыму потребление электроэнергии вышло на новый исторический пик

Симферополь, , 06:09 — REGNUM Потребление электроэнергии в Крыму достигло небывалых значений из-за жары, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

«В настоящее время в энергосистемах Республики Крым и г. Севастополя отмечаются экстремально высокие температуры. Потребление электрической мощности в Республике Крым и г. Севастополе превысило исторический максимум нагрузок — на 14−00 07.08.2017 1249 МВт (предыдущий — 1179 МВт, 24.07.2012)», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что из-за жары крымчане были вынуждены прибегать к помощи кондиционеров.

Напомним, из-за аномальной жары в Крыму 7 августа произошел сбой в работе энергосистем. Без электроэнергии остались более 108 тысяч человек. Затем неполадки были устранены.

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Как уточнили в Минэнерго РФ, график временных отключений электроэнергии на крымской территории будет продлен до конца этой недели (13 августа). По прогнозу погоды, в Крыму и Севастополе будет сохраняться сильная жара.

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