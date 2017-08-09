Нашествие вируса Коксаки: «массовый побег» туристов из Турции — это слухи

Москва, , 05:23 — REGNUM Сообщения о том, что с курортов Турции массово уезжают туристы, напуганные эпидемией вируса Коксаки, не подтверждены данными туроператоров, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«Опрос туроператоров, работающих на турецком направлении не подтверждает этих фактов. Туроператоры сообщают, что случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями, характерными для летнего периода, действительно фиксировались, однако массовый характер они не носят», — сообщили в АТОР.

Как утверждают в ассоциации, такие случаи заболевания фиксируются от года к году, причем не только на турецких курортах.

«По информации туроператорских компаний, российские туристы продолжают свой отдых на курортах Турции», — отметили в АТОР.

Уточняется, что туристы действительно интересуются у туроператоров положением дел с вирусом. Но случаи отказа от путевок или прерывания отдыха из-за сообщений о вирусе — единичны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как в СМИ появилась информация о массовом отказе российских туристов от путевок на турецких курортах из-за вируса Коксаки, Роспотребнадзор открыл горячую линию по этому вопросу.

Читайте подробнее: В России открыли горячую линию из-за вспышки вируса Коксаки