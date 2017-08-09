АТОР: Риск того, что в Китае пострадали туристы из РФ – минимален

Москва, , 04:48 — REGNUM Наличие российских туристов среди пострадавших в ходе землетрясения в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе (провинция Сычуань, Китай) вряд ли возможно, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«По данным АТОР, упомянутый национальный парк в Сычуани популярен прежде всего среди самих китайских внутренних туристов, иностранцев здесь достаточно мало в принципе, российские туроператоры также в основном занимаются продажами туров в другие районы КНР, — говорится в сообщении. — Таким образом, вероятность, что среди пострадавших туристов окажутся российские граждане достаточно невелика, но остается».

В ассоциации обратили внимание на то, что в данных о пострадавших не упоминаются иностранные граждане. Тем не менее, организация сделала запросы туроператорам, чтобы убедиться в отсутствии среди пострадавших и жертв стихийного бедствия российских граждан.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 произошло в Сычуани 7 августа 2017 года. Известно, что при этом погибли девять человек, пострадали — более 160. Среди погибших пятеро — туристы.

Провинция Сычуань является сейсмоактивным районом. В 2008 году здесь произошло землетрясений магнитудой 8, в котором погибли 87 тысяч человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2017 года стихийное бедствие распространилось еще на одну территорию Китая — уезд Цзинхэ (Боро-Тала-Монгольский автономный округ, Синьцзян-Уйгурского автономный район). В 7:27 часов утра (время местное) здесь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6.

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