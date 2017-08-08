МЧС России направило гумпомощь на Шри-Ланку, пострадавшую от наводнений

Москва, , 22:59 — REGNUM МЧС России направило около 32 тонн гуманитарной помощи на Шри-Ланку, пострадавшую в результате наводнений. Об этом 8 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с запросом правительства Шри-Ланки и поручением правительства России из Москвы в Коломбо вылетел самолёт Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом. Он доставит населению, пострадавшему от наводнения, гуманитарную помощь общим весом около 32 тонн», — отметили в ведомстве.

Как сообщается, в состав гуманитарного груза входят передвижные электростанции, палатки и комплекты посуды.

Днём ранее глава МЧС России Владимир Пучков направил телеграмму министру по ликвидации стихийных бедствий Шри-Ланки, в которой выразил готовность оказать помощь в ликвидации последствий удара стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, тропический циклон вызвал наводнения и сходы оползней в целом ряде районов Шри-Ланки. По последним данным местных властей, за период с конца мая в стране погибли более 150 человек, свыше 3000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, что Россия уже помогала Шри-Ланке после сильнейшего цунами в 2004 году, тогда в зону бедствия были направлены и российские спасатели, а в 2005 году аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» оказал помощь сотням пострадавших.