Вслед за Малаховым с «Первого канала» уходит Александр Олешко

Москва, , 22:55 — REGNUM С «Первого канала» уходит ещё один телеведущий — Александр Олешко. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба «Первого канала».

Сообщается, что Олешко, который вёл на «Первом канале» такие программы, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», покидает телекомпанию и уходит работать на телеканал НТВ.

«Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода. Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год», — сказано в сообщении.

На НТВ пока никак не прокомментировали информацию о переходе Олешко.

Напомним, с «Первого канала» также уходит другой популярный телеведущий — Андрей Малахов. «Эпопея» с его уходом уже превратилась в «мыльную оперу» и каждодневно обрастает новыми слухами.