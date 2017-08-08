9 лет агрессии Грузии против Южной Осетии: в Приднестровье помнят

Тирасполь, , 22:39 — REGNUM «Приднестровское государство сегодня скорбит вместе с государством Алания», — говорится в послании с соболезнованиями, которые президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский направил президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову по случаю очередной годовщины начала агрессии Грузии против Южной Осетии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава приднестровского государства отметил, что вероломная акция грузинских силовиков 8 августа 2008 года была направлена не только на уничтожение мирных населенных пунктов и граждан Южной Осетии, но стала прямым вызовом мирному развитию всего кавказского региона. «Низость и подлость действий грузинской стороны заключалась и в том, что дата нападения на республику была связана с открытием Олимпийских игр в Пекине, а, как известно, это время, когда замирают любые конфликты», — подчеркнул Красносельский.

Президент напомнил, что в Приднестровье не понаслышке знают, что такое война, уважают и ценят друзей и настоящую братскую дружбу, а республика Южная Осетия является давним и преданным другом Приднестровской Молдавской Республики.