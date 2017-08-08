В Калуге не рады мигрантам из Германии

Калуга, , 21:59 — REGNUM В Калужскую область начинают прибывать беженцы из Германии. Это семьи немцев, переехавших в республику из Советского Союза в конце 80-х годов прошлого века, с выросшими уже за границей детьми, сообщила 8 августа корреспонденту ИА REGNUM калужская правозащитница Татьяна Котляр.

«Бывшие советские граждане ищут убежище в России от «западных» ценностей. Семьи бывших советских немцев так и не смогли прижиться в Германии. Не подошел им образ жизни в современной Европе. Те, кто ищет приют на своей бывшей Родине, пострадали от западной ювенальной юстиции, так как у них отбирают детей. Всюду пишут про Русский мир и о том, что жизнь в России основана на традиционных ценностях. Вот люди и приезжают в Россию. Из Москвы немецких беженцев направляют в Калужскую область, но пока что в отделе по беженцам УВМ УМВД в Калуге этих бедолаг-возвращенцев откровенно гонят и даже не принимают у них заявление о предоставлении убежища в Российской Федерации», — утверждает Котляр.

По её словам, калужские миграционные власти неправомерно отказывают переселенцам. Согласно изменениям в государственной областной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом», с 1 июня 2017 год анкету для участия в госпрограмме принимают только у тех, у кого есть трудовой стаж на территории Калужской области более одного года (!), и уже со 2 июня этого года людям, пытавшимся подать заявления для участия в госпрограмме, стали отказывать из-за отсутствия этого стажа.

Кроме того, в Калужской области участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, местные власти откровенно не рады, утверждает правозащитница. Людям отказывают в предоставлении жилья даже на первое время, не оказывают помощи в регистрации и выделяют семьям переселенцам мизерное финансирование. За такие деньги весьма нелегко снять квартиру в частном секторе.

Между тем распоряжением правительства России была утверждена государственная программа Калужской области на 2016−2020 годы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Финансирование программы Калужской области производится за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, а также за счёт средств бюджета региона. Считается, что привлечение переселенцев увеличит трудовой потенциал области, будет способствовать ее социально-экономическому и демографическому развитию.

Если все пункты программы будут реализованы, это позволит оказать содействие добровольному переселению в калужский регион до 50 500 соотечественников, из которых 23 580 — участники программы, 26 920 — члены их семей.

Стоит отметить, что сама Тамара Котляр оказалась в водовороте миграционных процессов. 9 августа 2017 года в Обнинске Калужской области продолжится судебный процесс над правозащитницей. Она помогла устроиться 176 беженцам с Украины, из-за чего обвиняется по ст. 322.3 УК РФ в фиктивной регистрации иностранцев. Котляр не скрывает того, что она действительно регистрировала у себя в квартире беженцев с Украины, в том числе из Донецка и Луганска. Однако свои действия она объясняет тем, что переселенцы не имели принимающей стороны, поэтому по российским законам не могли быть легализованы иначе как с чьей-либо помощью.

Кстати, в 2015 году Татьяну Котляр уже судили по аналогичному обвинению. Тогда она была амнистирована в связи с 70-летием Победы, однако повторная амнистия невозможна. В случае, если суд встанет на сторону обвинения, Котляр может реально лишиться свободы на срок до трёх лет.