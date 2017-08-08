Российские школьники стали активнее участвовать в олимпиадах

Москва, , 20:53 — REGNUM Более 16 млн российских детей приняло участие в различных школьных олимпиадах в 2016—2017 учебном году. Об этом 8 августа сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В 2016—2017 учебном году было зафиксировано 16,3 млн участников — на 534 тыс. больше, чем в прошлом году», — приводит слова Ольги Голодец пресс-служба правительства.

Вице-премьер отдельно отметила, что в минувшем учебном году в России впервые прошли олимпиады по русскому языку и математике для учащихся 4-х классов, и школьники «проявили себя очень хорошо».

По словам Голодец, школьные олимпиады служат хорошей стартовой площадкой для участия в международных состязаниях. На летних международных олимпиадах участники из России получили 10 золотых, 13 серебряных и 4 бронзовые награды, сообщила запредседателя правительства.

Она также отметила прогресс в области поиска и сопровождения детей, обнаруживших художественный талант. «Нет ни одного выдающегося деятеля искусства, который не поддерживал бы молодёжь», — заявила Голодец.

В ходе заседания Национального координационного совета обсуждался состав экспертной группы, которая должна заняться оценкой предложений, направленных на поиск талантливых детей, а также обеспечивать принятие решений по присвоению президентских грантов. Члены совета согласились в необходимости широкого представительства работодателей в этой группе. Ожидается, что экспертная группа будет сформирована в ближайшее время.

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