Экс-глава ФНС Зауралья добился отмены приговора

Курган, , 20:06 — REGNUM Курганский областной суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении бывшего начальника управления федеральной налоговой службы России по Курганской области Юрия К., который ранее был приговорен к трём годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Дело направлено на новое рассмотрение в Курганский городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного суда.

Напомним, по версии следствия, в период с декабря 2013 по сентябрь 2014 года Юрий К. дал указание своим подчиненным, в том числе и начальнику контрольного отдела, провести налоговую проверку в ЗАО «Тюменьтел». Проверяющим нужно было выявить налоговые нарушения лишь на сумму, не превышающую 10 млн рублей, тогда как фактическая задолженность у предприятия по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей. Сотрудники исполнили волю начальника. В результате государству был причинён ущерб на сумму более 67 млн рублей.

«Я провёл около года в заключении. Непростое испытание — наказание для человека моего возраста и моего жизненного опыта. За это время я, естественно, осознал свою вину, дал признательные показания и тысячу раз пожалел о том, что произошло. Хотя до сих пор мне не понятно, что же криминального, по большому счёту, я совершил», — говорил Юрий К. в последнем слове перед вердиктом в июне в зале Курганского городского суда.

После оглашения приговора в суде первой инстанции Юрий К. заявил прессе, что считает решение несправедливым и вердикт подлежит обжалованию. Его защита апеллировала к тому, что у бывшего высокопоставленного чиновника началось обострение хронических заболеваний и требуется операция. Курганский областной суд, рассмотрев апелляцию, отменил приговор Курганского городского суда и отправил дело вновь туда же на новое рассмотрение.

Тем временем бывшая руководитель контрольного отдела была приговорена к условному сроку — трем годам с испытательным сроком 2,5 года и лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года.

Отметим, что Юрий К. занимал должность руководителя УФНС по Курганской области с 2006 по 2014 годы. Свой пост он покинул по истечению контрактного срока. На данный момент УФНС Зауралья руководит Владимир Рыжук.

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