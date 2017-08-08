Псковская прокуратура переехала во «дворец» в исторической части города

Псков, , 19:47 — REGNUM Прокуратура Псковской области переехала в новое здание на улице Плехановский посад в историческом центре Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 8 августа, с участием заместителя Генерального прокурора РФ Александра Гуцана, который назвал этот день знаменательным.

«Это последний субъект Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, который въехал в новое здание. Мне бы очень хотелось, чтобы это здание стало для сотрудников прокуратуры своеобразным домом, который позволял бы эффективно работать на благо Псковской области», — отметил Александр Гуцан и вручил символический ключ от нового здания прокурору Псковской области Сергею Белову.

Новое здание прокуратуры Псковской области находится в историческом центре города, рядом с единственным сохранившимся в Пскове деревянным храмом Варвары Великомученицы XVII века и «Домиком Искры», где более века назад социал-демократы «ковали победу». Прокурор области Сергей Белов рассказал, что строительству предшествовали археологические работы, в ходе которых был обнаружен водовод XII столетия, успешно работающий до сих пор.

По его словам, в здании более 90 кабинетов, столовая, спортивный зал и музей. Внедрение цифровых технологий, как того требует концепция Генеральной прокуратуры, обеспечивают 30 километров кабеля. Для посетителей с ограниченными возможностями предусмотрен подъёмник.

«Мы должны работать в этом здании ещё лучше. Нам нужно не только сохранить, но и приумножить наши показатели», — заявил прокурор области Сергей Белов.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что «с появлением нового здания Плехановский посад преобразился, а в городе появилась еще одна доминанта».

Новое здание прокуратуры, как сообщает «Псковское агентство информации», это «небольшой дворец», который за два года возвела компания «Эгле».

""Фишка» новой прокуратуры — терраса, по которой сотрудники ведомства теперь могут прогуливаться, обдумывая дела», — сообщает издание.

Оно также отмечает, что «служебные автомобили можно оставлять в боксах с функцией обогрева».

По информации самой прокуратуры региона, «в здании размещены все необходимые помещения основного и вспомогательного назначения, парадная, гостевая зона, зона отдыха для сотрудников, площадки для парковки автотранспорта».

По данным пресс-службы администрации Псковской области, общая площадь здания — около 3,8 тыс. кв. метров.

После переезда областной прокуратуры в здание по улице Некрасова, 54, где раньше размещалось ведомство, переедут прокуратуры города Пскова, Псковского района, Псковская природоохранная межрайонная прокуратура и Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.