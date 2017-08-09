Стратегия действий в интересах детей. За что боролись и на что напоролись

Москва, , 03:30 — REGNUM Проект плана Десятилетия детства, подготовленный Министерством труда и социальной зашиты, может стать финальным аккордом становления в России антисемейной политики западного, ювенального образца. План составлен без обсуждения с общественностью и без анализа результатов Национальной стратегии действий в интересах детей 2012−2017 гг. Между тем эти результаты вызывают уже не просто теоретические опасения, а серьезнейшую тревогу, основанную на доказанных фактах. Об итогах предыдущей стратегии и о перспективах развития ситуации пишут авторы ИА REGNUM Анастасия Большакова и Анастасия Громова.

Одним из следствий стратегии стал нашумевший «закон о шлепках», отмененный с огромным трудом. Но и помимо этого закона появились нормы, не так широко известные, которые также привели к запредельному числу изъятий детей у родных родителей. Число и правда запредельно — более 300 тысяч только за 2015 год. К другим итогам «пятилетки» относятся следующие.

Растет число детей, изымаемых из семей необоснованно, например, «за бедность». Объявленное «сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального гарантированного дохода» на деле обернулось «гарантированным доходом» замещающим, патронатным и опекунским семьям, но не поддержкой кровных семей. Которые вместо поддержки получили упомянутый «закон о шлепках», приравнявший родственников к хулиганам и экстремистам, и установил столь же строгое наказание за щипки и шлепки.

Еще одна идея Стратегии — профилактика и раннее выявление семейного неблагополучия — обернулась сбором персональных данных о семьях через школы, навязыванием социальных «услуг» под угрозой изъятия детей, организацией межведомственных рейдов по семьях с целью выявления неблагополучия. Одним словом, грубым вмешательством в семью и личную жизнь. Среди других итогов Стратегии — закрытие десятков детских домов (включая передовые), передача детей в патронатные семьи под зарплату (практически при отсутствии контроля). Еще — удар по образованию (массовое закрытие библиотек, особенно детских, по всей стране), закрытие коррекционных школ и садов. И этим список «достижений» не исчерпывается.

Что дальше? Читайте в статье: Последнее десятилетие детства в России. Дальше — тишина… и тихий ужас

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