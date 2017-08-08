В Ярославской области 73 медработникам задержали на месяц выплату зарплаты

Новый Некоуз, Ярославская область, , 18:13 — REGNUM В посёлке Борок Некоузского района Ярославской области работникам больницы института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук задерживают зарплату уже на месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Учреждение здравоохранения имеет задолженность по заработной плате за июнь 2017 года в размере более 840 тысяч рублей. Все 73 работника больницы написали коллективное обращение в прокуратуру Некоузкого района.

«Мы проверили больницу и выяснили, что им федеральное агентство научных организаций не перечисляет средств и больница существует лишь за счет денег фонда обязательного медицинского страхования. В ФАНО объясняют сложившуюся ситуацию тем, что они финансируют в первую очередь научные организации, а социальные — по остаточному принципу. Государственной инспекцией труда в Ярославской области главный врач больницы по постановлению прокурора района привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Некоузского района Юлия Бородулина.

По результатам проверки мировому судье судебного участка № 1 Некоузского судебного района Ярославской области направлено 73 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате и выходного пособия на общую сумму 994 тысячи рублей. В ближайшее 5 дней судья должен вынести судебный приказ и приставы смогут взимать задолженность по зарплате в пользу работников больницы.