ООН: Более 400 тысяч граждан Украины попросили убежища в России с 2014 года

Москва, , 17:58 — REGNUM За период с января 2014 года 427,24 тысячи граждан Украины запросили убежища на территории России. Такие данные приводятся в информационного бюллетене Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Второе место по числу украинских беженцев занимает Германия, однако за этот же период страна приняла всего 9,6 тысячи человек. В Италию прибыли 9,3 тысячи украинцев, в Польшу — 4,3 тысячи, во Францию — 3,5 тысячи, в Швецию — 3,1 тысячи.

Напомним, ранее 8 августа начальник Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал сообщил, что за 2,5 года более чем 20 тысячам граждан России было отказано во въезде на Украину.

Причем, по его словам, наибольшее число отказов пришлось на 2015 год, в который было отказано 10,9 тысячи граждан России. В 2017 году во въезде на Украину отказали порядка 3 тысячам жителей России.

Причинами отказа в пересечении украинской границы, как пояснил Цигикал, были «необоснованная цель поездки, превышение срока регистрации и отсутствие подтверждения финансового обеспечения поездки», а причиной для запрета на въезд на въезд — «незаконное посещение Крыма».

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