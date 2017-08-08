В Ярославской области школьникам предлагают отказаться от цветов 1 сентября

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:30 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области пройдет акция «Дети вместо цветов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в переславской средней школе №2.

1 сентября в переславской школе № 2 дети могут придти в школу без традиционных букетов. Руководство школы предложило вместо дорогостоящих и пышных букетов принести деньги и пожертвовать их на благотворительные нужды.

«Обычно букеты школьников стоят в классах и все учебное заведение утопает в цветах. Потом они вянут. Но есть же более разумное применение этих средств. Мы предложили родителям устроить акцию «Дети вместо цветов». Сэкономленные деньги можно перечислить конкретному больному ребенку из нашей школы, который заболел ревматическим артритом» , — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель управляющего совета МОУ СШ №2 Наталья Корниенко.

Целый год в школе готовились к этой акции — печатали флажки акции, договаривались с благотворительным фондом. В школе изберут комиссию, которая будет подсчитывать пожертвования и решать кому пойдут деньги. В неё войдут и ученики.

«Не факт, что будут перечислять деньги именно выбранному нами ребенку. Он недавно получил средства на лечение из федерального бюджета и родители могут отказаться от нашей помощи. В этом случае мы прибегнем к помощи благотворительного фонда «СтратилатЪ», который располагает информацией обо всех нуждающихся детях», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в переславской школе № 2.

Подобная инициатива не первая в этой школе. Полтора года назад в учебном заведении собирали средства для лечения больной раком девочки. Благодаря этой финансовой помощи жизнь ребёнка удалось спасти.