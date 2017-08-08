В Ивановской области на поддержку семей направили 1,7 млрд рублей

Иваново, , 17:02 — REGNUM 1,7 млрд рублей направлено в Ивановской области на поддержку материнства и детства в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 8 августа по итогам заседания правительства региона. На заседании, которое провел и. о. председателя регионального правительства Сергей Зобнин, обсуждался вопрос о защите прав и законных интересов детей на территории Ивановской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская отметила, что ежегодно к детскому омбудсмену поступает более 1,6 тыс. обращений. В их числе — вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, взысканием алиментов, конфликтами между участниками образовательного процесса, проблемами воспитания в семье, установлением инвалидности, предоставлением мер социальной поддержки.

По словам детского омбудсмена, в регионе в последнее время наметился ряд положительных тенденций. В частности в Ивановской области стабилизируется ситуация с предоставлением мест в детских садах. Охват детей дошкольным образованием с учетом вариативных форм в 2016 году составил 86,5%, что значительно выше среднероссийского уровня (66%). Сократилось и число жалоб в связи с зачислением в первый класс.

«В ряде школ города Иваново руководители идут навстречу и находят возможность открыть дополнительные классы для детей, проживающих на закрепленном микроучастке», — пояснила детский омбудсмен. Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, имеет тенденцию к снижению.

В то же время актуальными остаются проблемы в части изменения подходов к установлению инвалидности у детей и рост числа отказов в установлении инвалидности. По словам детского омбудсмена, сейчас проблема постепенно решается. Так, введен отдельный порядок для определения инвалидности лиц в возрасте до 18 лет, помимо этого на территории Ивановской области благодаря подписанному соглашению с Главным бюро МСЭ решаются самые сложные ситуации в этой сфере.

Наблюдается рост конфликтов между участниками образовательного процесса. «Ключевая роль в их профилактике принадлежит институту школьных психологов. В 2016 году создана нормативная база для развития школьной медиации, сегодня в регионе работает 12 кабинетов медиации», — рассказала Татьяна Океанская.

И. о. председателя регионального правительства Сергей Зобнин акцентировал внимание на проблеме введения в образовательных организациях рейтинговой системы при зачислении в 10-е классы. Он поручил департаменту образования тщательно проанализировать ситуацию в этой сфере.

Кроме того, Сергей Зобнин вернулся к вопросу предоставления жилья детям-сиротам. С целью ликвидации наиболее острых ситуаций он рекомендовал главам муниципалитетов шире использовать практику выделения сиротам временного жилья.

«Имеющийся маневренный жилищный фонд в муниципальных образованиях должен быть проинвентаризирован и более активно предоставляться нуждающимся», — поручил он.

И. о. председателя регионального правительства поручил не ослаблять работу по обеспечению детей светоотражающими элементами для их безопасности на дорогах. Он также дал задание профильному ведомству к 1 сентября проинспектировать состояние подъездов к образовательным организациям. Кроме того, подчеркнул Сергей Зобнин, под жесткий контроль предстоит взять не только состояние детских игровых площадок, но и все потенциально опасные объекты — стройки, котлованы, заброшенные здания и т. п.

В ходе заседания обсудили роль социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров в деле воспитания и социализации детей с особыми потребностями, вопросы правового просвещения семей с детьми, организации питания детей.

«Из 78 предоставляемых в регионе мер поддержки 21 выплата непосредственно связана с материнством и детством. В 2016 году меры поддержки коснулись почти 55 тысяч детей — это треть всего детского населения, их объем составил 1,7 млрд рублей», — отметила начальник департамента социальной защиты населения Ивановской области Татьяна Рожкова.

Она сообщила, что благодаря проводимой работе за последние шесть лет в Ивановской области на треть сократилось количество детей, оставшихся без попечения, а устройство таких детей в семьи почти вполовину превышает число выявляемых детей-сирот. Количество приемных семей в регионе выросло за семь лет в шесть раз.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Зобнин напомнил, что президент РФ Владимир Путин своим указом объявил 2018−2027 годы в России Десятилетием детства.

«Завершается разработка первой части программы, рассчитанной до 2020 года, которая нацелена на обеспечение здоровья, образования и развитие каждого ребенка», — сказал Сергей Зобнин. Он поручил всем заинтересованным ведомствам принять меры к исполнению этого плана действий в Ивановской области.