Ярославский «Горзеленхозстрой»: закупка туй без конкурса законна

Ярославль, , 16:47 — REGNUM Директор ярославского МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская утверждает, что закупки саженцев туи западной сорта «Брабант», пихт одноцветных и можжевельников виргинских за 2 млн 280 тыс рублей у единственного поставщика проводились на законном основании. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

7 августа «Горзеленхозстрой» начал посадку туй около церкви Ильи Пророка. В этот же день на сайте госзакупок была размещена информация о закупке 1020 саженцев туи западной сорта «Брабант», 7 пихт одноцветных и 12 можжевельников виргинских за 2 млн 280 тыс рублей у единственного поставщика. Одна туя западная сорта «Брабант» высотой 0,8 — 1,2 метра, если исходить из цен госзакупки, стоит около 2 тысяч рублей. Корреспондент ИА REGNUM связались с поставщиками данных растений и нашли туи этого сорта указанной высоты по цене от 900 до 1200 рублей штуку.

«Мы не успевали провести аукцион, поэтому запросили котировки у нескольких поставщиков. Мы проводили закупки не по 44 федеральному закону, а по 223-ФЗ. Он разрешает закупки у единственного поставщика. Я не знаю какие ваши корреспонденты нашли туи за 900 рублей, но то, что мы видели — это нас не удовлетворило. Туя высотой 80 сантиметров, три жалких ветки. После нашей стрижки она вообще с бордюром сравняется. А ИП «Жильцова М. П» предложила нам туи выстой 1 метр 40 сантиметров, что на 20 сантиметров выше максимально запрашиваемой нами высоты по цене 2125 рублей. Другие предложение были в том же ценовом диапазоне, но у нашего победителя были очень хорошие деревья» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

По словам Веры Кореневской, причина закупки у единственного поставщика в связи с «чрезвычайной ситуацией» не установлена в документации, размещенной на сайте государственных закупок.

Также не согласна Вера Кореневская с мнением, что новые деревья и растения будут хуже лип и акаций, которые были вырублены.

«Деревья около церкви Ильи Пророка были посажены в пятидесятых годах прошлого века. Тогда брали, что под руку попадалось. Не было тогда елей, туй, а одни акации да липы. Акации вообще нельзя сажать в людных местах — они привлекают к себе жалящих насекомых. И вообще, этим деревьям больше шестидесяти лет. Они совем уже отжили. А туи хорошо приживаются в Ярославле — пол города в них», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

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