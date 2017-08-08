Южный Урал: «здравоохранение в глубинке на грани выживания»

Челябинск, , 15:55 — REGNUM Ужасающее состояние некоторых больниц и поликлиник выявлено во время рейда в районные медицинские учреждения Челябинской области общественниками Челябинска, передает корреспондент ИА REGNUM.

8 августа 2017 года были проверены больницы и поликлиники при них в Сосновском и Красноармейском районах, Копейском городском округе (входят в Челябинскую агломерацию). Общественники, представители ОНФ-Челябинск, совершившие выездную проверку ранним утром, определили наихудшим медучреждением больницу, расположенную в селе Миасское. Несколько лучше обстоят дела со здравоохранением в селе Долгодеревенское, однако и там были выявленные характерные системные проблемы. В поселке Вахрушево Копейского городского округа было обнаружено лишь подобие медучреждения, расположившегося к тому же в детском саду.

В селе Миасское делегацию общественников и СМИ, как сообщила представитель ОНФ Таисия Курбатова, встретил заместитель главного врача, который не скрывая, сразу сходу поведал, что больница находится в ненадлежащем состоянии. Активисты определили состояние как «ужасное». Сразу в глаза бросилось убогое состояние здания: рушится фасад, отсутствует «доступная среда». Показательно, что во время визита общественников, в больницу привезли инвалида, и буквально на руках родственники возили его по кабинетам врачей. Внутри здание больницы также в плачевном состоянии. Даже внутри в кабинетах у специалистов убогость: «кругом паутина, на окнах грязные шторы, как-будто висят тряпки». Но это лишь внешнее неблагополучие. Были зафиксированы огромные очереди. Для сдачи крови в больнице работает один кабинет. Чтобы попасть в него очередь занимают с 5 утра, но всё равно можно не успеть сдать анализы. Большие очереди и к специалистам, в которых «стоят» как больные, так и здоровые пациенты. Кроме того, в этих же очередях ожидают приёма дети, также больные вместе со здоровыми.

В разговоре с пациентами, местными жителями, естественно, было много нареканий на работу медучреждения. Люди недовольны очередями, нехваткой или вовсе отсутствием узких специалистов. Кстати, как стало известно, накануне, примерно, за две недели уволилось порядка 11 сотрудников больницы. Низкая зарплата и высокая нагрузка — причина увольнений, и поиска нового места работы, заявили граждане общественникам и журналистам, принявшим участие в мониторинге.

Оставшимся медикам приходится не сладко. Существующая электронная система учета пациентов «БАРС» работает не полноценно. В связи с отсутствием рабочих принтеров врачам приходится заносить данные в систему, а далее переписывать вручную на бумагу. Получается двойная работа. Кроме этого, выявлено, что в районе это единственная функционирующая больница с поликлиникой. В более мелких населенных пунктах с медицинским обслуживанием и вовсе «труба».

В селе Долгодеревенском состояние больнице существенно лучше, — здание в хорошем состоянии. Однако организационные проблемы, с кадрами и финансированием, практически те же самые: очереди, нехватка узких специалистов, электронные очереди фактически не работают, так как люди хоть и с талонами, но все равно находятся в живой очереди и ждут.

В поселке Вахрушево Копейского муниципалитета ситуация тоже безрадостная. Более того амбулаторный прием ведется в местном детском саду. Получается больные ходят на прием к врачу «через детей». Как отмечают эксперты, теперь в Вахрушево, как и во многих подобных населенных пунктах нет своей поликлиники. Приходится либо ездить в Копейск, либо вот так «тревожить» детей, и наведываться в детский сад.

Отметим, выявленные проблемы в здравоохранении Челябинской области будут обсуждаться на круглом столе 10 августа с приглашением главы Минздрава региона Сергея Кремлева. Общественники намерены поднять острые вопросы, адресовать их чиновникам, привлечь к освещению проблем представителей СМИ. К мероприятию активисты готовились с середины июля, с этого времени начался мониторинг медучреждений в муниципалитетах региона. Цель действий — получение независимой оценки состояния медицинских учреждений в Челябинской области, выявление системных проблемных, предъявление результатов обществу.

Добавим, анализ текущего состояния системы здравоохранения путём независимой оценки функционирования медучреждений в муниципалитетах региона должен заставить пересмотреть результаты текущих программ, реализуемых на Южном Урале в системе здравоохранения. Программы «Земской доктор» и «Земской фельдшер», вкупе с другими программами, а также в связи с реализуемым проектом Челябинской агломерации, должны быть проанализированы, а выводы представлены общественности.

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