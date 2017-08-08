В Подмосковье к 1 сентября проверят школьные автобусы

Красногорск, , 15:43 — REGNUM В преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции Московской области проводят контрольные проверки «школьных» автобусов, сообщили в областном управлении ГИБДД ГУ МВД России.

Инспекторами ГИББД будет произведена проверка водительского состава на предмет наличия нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят техническое состояние школьных автобусов — условия эксплуатации и содержания техники, а также готовность автобусов к процессу перевозки детей к месту учебы.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 100% парка школьных автобусов в Подмосковье находятся под контролем системы ГЛОНАСС. Ежедневно Центр безопасности дорожного движения Московской области отслеживает местоположение, направление и скорость движения спецтранспорта.

Напомним, в 2016 году к 1 сентября сотрудники Министерства транспорта Московской области в рамках операции «Школьный автобус» проверили все школьные автобусы Подмосковья. По итогам проверки 14 автобусов из 254 не соответствовали ГОСТу и не были допущены к эксплуатации.