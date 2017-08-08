Увезли и забыли: что стало с памятником защитникам Сталинграда?

Волгоград, , 15:40 — REGNUM Памятник защитникам Сталинграда, ранее стоявший на берегу Волги в поселке Нижний Тракторозаводского района Волгограда, а потом бесследно исчезнувший, может вернуться на прежнее место. Судьбу монумента обсуждали на встрече с участием общественников и представителей профильных ведомств, передаёт ИА REGNUM 8 августа.

Как выяснилось, памятник не являлся объектом культурного наследия, но относился к памятникам местного значения. Это была тиражная скульптура художника Юрия Ракова, которую сотрудники тракторного завода установили в 1968 году. Изваяние из алебастра под воздействием внешних природных факторов со временем естественным образом разрушилось. По информации представителя администрации Тракторозаводского района, в период хозяйственной и имущественной неразберихи на Тракторном заводе памятник просто пропал и, к сожалению, о нем забыли.

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Тревогу забили местные жители. По их словам, скульптура советского воина с автоматом в руке исчезла с постамента более десяти лет назад и, предположительно, была увезена для проведения реставрационных работ, но на место её так и не вернули.

А вот само «Место боев 159-й ударной группы войск 66-й армии», где был установлен монумент, как раз в перечне объектов культурного наследия регионального значения и числится. Об этом сообщил представитель областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия.

Представители облкомгосохраны также разъяснили и волнующий жителей посёлка вопрос возможной застройки данной территории. Как пояснили специалисты, у объекта установлены границы территории 101 м на 30 м и защитная зона 100 м, где, согласно правовым режимам, строительство запрещено.

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Ещё один важный момент, который был затронут в ходе встречи, — обязанность содержания территории мемориального места в надлежащем виде, так как сейчас она находится в запущенном состоянии. Однако участок зеленой зоны в поселке Нижний пока не может быть включен в программу благоустройства. Согласно информации администрации Волгограда, он зарезервирован на семь лет для строительства рокадной дороги.

Долгожданные разъяснения получены, но ставить точку в вопросе сохранения и возвращения памяти о героях Сталинградской битвы пока рано. Теперь предстоит восстановить мемориальную табличку, обозначавшую места боёв, подать грантовые заявки на восстановление памятника. Также остаётся пока открытым вопрос о закреплении территориальной и хозяйственной принадлежности мемориального места. Поиском путей решения займется рабочая группа, которую планируется создать из числа представителей инициативной группы жителей, администрации и музея тракторного завода.

Добавим, что в Волгоградской области в список памятников истории и культуры региона, подлежащих государственной охране как памятники местного значения, входят более 2,6 тыс. братских могил, церквей, курганов.

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