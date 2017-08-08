Абитуриенты-инвалиды смогут подать заявление в пять вузов, а не в один

Москва, , 15:25 — REGNUM В России увеличатся шансы абитуриентов с ограниченными возможностями поступить в высшее учебное заведение. Член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева внесла в Госдуму поправку в закон «Об образовании», отменяющую ограничение «один вуз — одна специальность», сообщили в ОП РФ.

В 2016 году исследовательский центр «Особое мнение», директором которого является Курбангалеева проводил всероссийский мониторинг доступности высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения при поступлении абитуриентов-инвалидов в российские вузы.

Так, в рамках 10-процентной квоты они могли подавать документы только в один вуз на одну специальность, в то время как остальные абитуриенты — в пять вузов на три специальности в каждом.

«Ежегодно в вузы по квоте, которая составляет 10% от бюджетных мест, поступают около 5 тыс. инвалидов. Всего высшее образование получают примерно 20 тыс. людей с инвалидностью — это каждый тридцать третий инвалид в возрасте от 18 до 30 лет. При этом всего в стране около 5 миллионов студентов — это каждый четвертый в этом же возрастном диапазоне», — привела цифры Курбангалеева.

Член ОП РФ предложила отметить ограничения. Ее предложения поддержали комиссия при президенте РФ по делам инвалидов, Минобразования и депутаты Госдумы, инициировавшие законопроект о внесении соответствующих изменений в закон «Об образовании».

Таким образом, в 2018 году абитуриенты-инвалиды смогут подавать документы в пять учебных заведений, а не в одно, как ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, уточняющий поступление в вузы и на подготовительные отделения инвалидов. Законом исключается предоставление справки из учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний к обучению. Теперь достаточно обычной медсправки, как и простым студентам.