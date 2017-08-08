Литва обучает подростков из Украины воевать

Вильнюс, , 15:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы посетила группа украинских учеников, которые принимают участие в летнем лагере молодых стрелков в Ресейняйском районе, который организует Союз стрелков Литвы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 августа, в министерстве.

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс, встретившийся с подростками, подчеркнул, что Литва «оказывает и будет продолжать оказывать помощь жителям Украины». Под «поддержкой Украины» подразумевается поддержка официальных властей Киева, а гуманитарная помощь в восточную часть Украины в Литве оценивается как «помощь террористам» и карается уголовной ответственностью. «Важно, что поддержка Украине является приоритетом не только госучреждений Литвы, но и неправительственных организаций. Вместе мы можем сделать больше», — сказал вице-министр.

Союз стрелков Литвы в 2017 году уже принял в летние лагеря три группы украинских учеников. Это военизированные лагеря, в которых детям преподают не только политинформацию, но и обучают навыкам военного дела. Проект финансируется на средства программы Развиваемого сотрудничества и поддержки демократии министерства иностранных дел Литвы.

Напомним, Литва также оказывает помощь официальному Киеву в том числе и оружием.