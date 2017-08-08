В Москве больше не будет троллейбусов

Москва, , 14:53 — REGNUM С 2021 года столица откажется от закупок дизельных автобусов, которые окончательно заменят электробусами. Соответствующее постановление приняли 8 августа на заседании правительства Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно постановлению «О мерах, направленных на реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы», для использования на городских маршрутах с 2021 года предусматривается приобретение исключительно электробусов. Конкурс на поставку электробусов объявят до конца 2017 года. Также Москва откажется от троллейбусов.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, электробусы более маневренны и не создают помех движению.

«Использование электробусов позволит сократить эксплуатационные расходы и упростит техобслуживание подвижного состава. Затраты на эксплуатацию электробусов ниже, чем троллейбусов на 10 процентов», — заявил Ликсутов.

Он отметил, что в течение 2,5 лет в Москве прошли испытания ряд электробусов. Это российские ЛиАЗ-6274 и КамАЗ-6282; белорусский Белкоммунаш, а также машины, произведенные в Финляндии и Китае. Присутствовавшие на совещании представители КамАЗа и ЛиАЗа заявили, что эти машины показали хорошие результаты.

В планах правительства на 2018−2020 годы — ежегодно закупать по 300 электробусов на условиях контракта жизненного цикла. Он предусматривает ответственность производителя за сервис и ремонт поставленных машин в течение 15 лет.

Требования к новым машинам включают: вместимость — 85 человек, минимальный пробег без зарядки — 45 км, удельный расход электроэнергии — не более 1,3 кВт*ч/км, два тяговых двигателя мощностью 180 кВт, продолжительность зарядки на маршруте — 18 минут, а ночью в парке — 90 минут.

Напомним, ранее в Москве неоднократно заявляли о неэффективности троллейбусов по сравнению с электробусами и намерении отказаться от «усатого» транспорта. При этом было объявлено о сохранении в городе трамваев.