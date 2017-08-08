Жалоба Путину на поборы в школе Калмыкии обернулась уголовным делом

Элиста, , 14:34 — REGNUM Поборы в одной из школ столицы Калмыкии, на которые в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась жительница Элисты Лариса Якупова — мать ученика средней общеобразовательной школы № 12, перешли в уголовную плоскость. Теперь за принуждение родителей покупать парты для своих детей будет отвечать руководство школы, передаёт ИА REGNUM 8 августа.

Как уточнила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калмыкии Евгения Перфильева, уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами образовательного учреждения, управления образования администрации Элисты и министерства образования и науки республики.

Этому предшествовала процессуальная проверка, поводом для проведения которой и стало обращение жительницы Элисты к главе российского государства.

Дознавателям предстоит выяснить все обстоятельства «принудительного сбора денежных средств с родителей учащихся школ на покупку предметов мебели для нужд учебного учреждения», а также изобличить всех причастных к поборам должностных лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о поборах в школе Калмыкии был поднят на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Калмыкии Алексеем Орловым в Москве в конце июля. Глава российского государства заявил, что покупка парт — это «что-то новенькое», чего он «никогда не видел и не слышал». Путин поручил главе Калмыкии лично разобраться с ситуацией.

Как выяснилось, родители первого класса школы № 12 собирали деньги на приобретение ростовых парт. Об этом в своём обращении на «Прямую линию» с Путиным рассказала жительница Элисты Лариса Якупова — единственная, кто отказался сдавать деньги. Ответ на её жалобу со стороны главы Калмыкии не заставил себя долго ждать. Уже на следующий день после встречи в Москве Алексей Орлов в ходе онлайн-общения с жителями республики заявил, что поступок Якуповой считает правильным, так как обеспечение школ и учащихся бесплатными учебными пособиями и учебной мебелью — это задача государства, а не родителей.

По его словам, уже до начала учебного года ростовыми партами будут обеспечены все 160 с лишним школ Калмыкии. Орлов также заверил, что республика на все 100% обеспечит учащихся обязательными учебными пособиями.

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