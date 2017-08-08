На Украине во второй раз объявляют внеочередной призыв в армию

Киев, , 14:25 — REGNUM Начался новый внеочередной призыв на военную службу в украинскую армию, сообщает 8 августа «Зеркало недели».

Согласно сообщению, внеочередной призыв продлится с 8 по 31 августа. Граждане Украины в возрасте от 20 до 27 лет будут призываться для прохождения срочной службы в связи с недобором личного состава Национальной гвардии в ходе весеннего призыва.

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Правительство вновь обещает не отправлять призывников в зону боевых действий в Донбассе. Вместо этого молодые солдаты будут обеспечивать общественную безопасность в рядах Нацгвардии, а также выполнять «специальные задачи».

Новый внеочередной призыв должен собрать около 1 тыс. граждан Украины для прохождения срочной службы.

Напомним, это второй внеочередной призыв граждан в украинскую армию за 2017 год. Первый внеочередной призыв начался в конце мая и длился около месяца, за это время министерство обороны Украины призвало 1 тыс. офицеров запаса для пополнения кадровой нехватки руководящего состава.

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