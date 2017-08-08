Бортников предупредил о сохраняющейся угрозе терактов в РФ

Москва, , 14:17 — REGNUM Уровень террористической уязвимости объектов и мест и массового пребывания людей удалось снизить в Российской Федерации. Об этом заявил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ Александр Бортников, слова которого обнародованы на сайте НАК.

«Вместе с тем угроза, связанная с устремлениями к ним международных террористических организаций, прежде всего «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также бандгрупп, действующих на территории Северо-Кавказского региона, сохраняется», — говорится в сообщении.

Бортников отметил, что в складывающейся обстановке федеральным органам исполнительной власти и антитеррористическим комиссиям необходимо на системной основе «организовать и обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий по антитеррористической защите социально-значимых объектов, а также в установленные сроки завершить процедуру категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей».

24 мая замруководитель аппарата НАК Алексей Ковалев на научно-практической конференции по борьбе с терроризмом в Красноярске заявил, что за последние пять лет в РФ снизилось количество террористических преступлений более чем в 10 раз.

По его словам, борьба с терроризмом в стране дает «свои плоды».

Читайте также: НАК сообщил о снижении числа терактов в России