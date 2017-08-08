Полиция Испании задержала лидера российской криминальной группировки

Мадрид, , 14:07 — REGNUM Сотрудники Национальной полиции Испании заявили, что в сотрудничестве с полицией Эстонии им удалось обезвредить крупнейшую российскую преступную организацию, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков, с арестом в районе Малаги ее лидера, имя которого не называется, сообщает 20Minutos.

В совместной спецоперации под кодовым названием Fulcrum-Сarinatus были задержаны одновременно в столице Таллине и трое других лидеров этой сети, базирующейся в Эстонии. Эстонские власти потратили более двух лет, расследуя деятельность данной преступной организации под названием Кемерово.

Основной целью операции Fulcrum-Сarinatus был захват лидера организации, которая, занимаясь всеми видами преступной деятельности, включая вымогательства, похищения, проституцию, торговлю людьми, в основном контролировала рынок продажи наркотиков.

В Испании преступная организация создала базу для реализации своих операций по незаконному обороту наркотиков, а также отмывала деньги, полученные в результате незаконной деятельности.

Один из боевиков, принадлежащий к конкурирующей преступной организации, был арестован в июне в Реусе (провинция Таррагона) вскоре после въезда на территорию Испании. В Эстонии он застрелил одного из членов группировки Кемерово. Следователи не исключают присутствие организации в Испании по причине этой клановой войны.

В результате полицейского сотрудничества между испанскими и эстонскими властями сразу после ареста лидера организации в Михас было открыто совместное расследование, чтобы определить свою деятельность этой организации в Испании, где криминальный лидер Кемерово жил в окружении сложной системы безопасности.

В Таллине были арестованы другие руководители организации, в том числе заместитель руководителя и эксперт боевых искусств, который тренировал боевиков для Кемерово.

Напомним, десять боевиков из группы Кемерово ранее были задержаны в Эстонии, у них удалось изъять различную компьютерную технику и документацию. С помощью этих арестов и полученной информации сотрудникам полиции Испании и Эстонии удалось составить целостную картину по Кемеровской преступной организации, вышедшей на международный уровень.