В Италии идет жаркий спор о том, кто придумал тирамису

Рим, , 13:57 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Италии постановило, что авторство знаменитого на весь мир десерта тирамису принадлежит провинции Фриули, городу Триесту. За дополнением номер 41 к Общему списку традиционных продуктов и рецептов страны был внесен десерт тирамису с упоминанием исторической родины рецепта — области Фриули-Венеция-Джулия. Соответствующее заявление было опубликовано 29 июля в Gazzetta Ufficiale.

Однако еще в августе 2013 года губернатор области Венето Лука Зайя объявил о планах начать процесс признания десерта тирамису — «гарантированной областной специализацией». Область Фриули успела это сделать раньше, и теперь на северо-востоке Италии разразилась настоящая война. Губернатор Лука Зайя, представитель партии «Лига Севера» знаменит своими скандальными заявлениями, как, например, о проведении референдума по вопросу автономии области Венето, теперь же намерен бороться за десерт из печенья и маскарпоне.

Губернатор пригрозил тем, что обратится в суд для признания недействительным министерского указа. Администрация области Фриули-Венеция — Джулия сообщает на страницах местной газеты Corriere del Veneto, что претензии губернатора области Венето «просто смешны». Комиссия регионального агентства по развитию сельских районов изучила все необходимые документы, и ее решение не подлежит сомнениям.

Существует два рецепта тирамису: десерт на основе сливочного сыра маскарпоне, был придуман в городке Толмеццо (провинция Удине) в 50-х годах в ресторане отеля «Рома», вторая версия рецепта, десерта в чашке с печенье и какао, была придумана в трактории «Веттурино ди Пиерис» (Гориция). Область Венето основывает свой протест на том факте, что первое письменное упоминание десерта относится к 1981 году, в журнале «Vin Veneto» упоминался кондитер Роберто Лингуанотто, который придумал десерт в ресторане «Alle Beccherie»города Тревизо.