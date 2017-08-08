В Москве назвали принципы обустройства дворовых территорий при реновации

Москва, , 13:52 — REGNUM Требования к благоустройству дворовых территорий будут корректировать с учётом мнения жильцов попавших в программу реновации домов, заявили на заседании правительства Москвы 8 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании было принято постановление «Об утверждении базовых требований к благоустройству территорий жилой застройки по программе реновации жилого фонда города Москва». Главной целью благоустройства названо создание комфортной, безопасной и привлекательной среды.

По словам заместителя мэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, структуру новых микрорайонов будут формировать на основе следующих принципов: эффективного использования земельных ресурсов, повышения проницаемости территорий за счет создания публичных пространств, создания комфортного микроклимата с высадкой крупноразмерных деревьев, дома с подземными парковками и свободными от транспорта дворами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 августа также принято постановление с перечнем требований к отделке равнозначных квартир, предоставляемых взамен утраченных по программе реновации. Это деревянные двери с фурнитурой, застекленные балконы, ламинат на полу в комнатах, сетки для кондиционеров.