Донич сдался — в КФУ представили нового ректора

Симферополь, , 13:29 — REGNUM Новым ректором Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского стал доктор технических наук, директор Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Фалалеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Приказ министра образования и науки РФ Ольги Васильевой об освобождении от занимаемой должности Сергея Донича, руководившего вузом с момента его образования в 2014 году, и назначении исполняющим обязанности ректора КФУ Андрея Фалалеева, который ранее работал в Севастопольском государственном университете, подписан.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, который также является председателем Наблюдательного совета КФУ, выразил уверенность в плодотворном взаимодействии нового ректора с правительством Крыма.

«Уверен, что мы сможем выполнить все задачи, поставленные президентом и правительством Российской Федерации, министерством образования и науки России. Андрей Павлович — специалист, имеющий самые лучшие отзывы из предыдущих мест работы. С его назначением университет заживет новой жизнью», — подчеркнул Аксёнов.

По его мнению, главная задача сегодня — обеспечить выпускников работой, чтобы лучшие молодые специалисты оставались в Республике.

«Я рассчитываю на поддержку коллектива, и мои двери всегда открыты для идей и предложений. Уверен, что мы вместе построим такой университет, который поможет воспитать уникальные таланты и сделать из вуза уникальную площадку развития», — заявил в своём приветственном слове Андрей Фалалеев.

Напомним, вчера бывший ректор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Донич написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В апреле 2017 года глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что инициирует проведение заседания возглавляемого им Наблюдательного совета Крымского федерального университета с целью выражения недоверия ректору вуза. По его мнению, в КФУ сильно раздут штат, при этом федеральная целевая программа в прошлом году освоена на треть.

С 2014 года, когда был создан федеральный университет, в его состав вошли семь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов и семь научных организаций. В этом году в КФУ, по словам Сергея Донича, было принято более 10 новых образовательных программ, в числе которых — защита интеллектуальной собственности, цифровая экономика, агробизнес.

Помимо этого в рамках вступительной кампании 2017 года в сравнении с прошлогодней, крупнейший вуз Крыма зафиксировал существенный рост числа абитуриентов с материковой части России. Если в прошлом году вузе было максимум 5% от общего потока абитуриентов из других субъектов Российской Федерации, то сейчас — 15−17%.

Помимо этого, как и до событий весны 2014 года, на полуостров продолжают приезжать учиться студенты из Индии, Иордании, Африки, Сирии, Средней Азии и Китая.

На данный момент в КФУ обучается более трех тысяч иностранных студентов. По информации руководства университета, ежегодно сюда приезжают 500−600 новых иностранных студентов на учёбу.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Донич ранее отмечал, что напишет заявление об увольнении, если его об этом попросит министерство образования и науки РФ.

«Если мое руководство мне скажет: «Сергей Георгиевич, спасибо за проделанную работу, мы в ваших услугах больше не нуждаемся», — то, конечно, я напишу. Руководство — это Министерство образования и науки Российской Федерации», — подчёркивал Донич.

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