«Варварству нет предела»: кто рушит культурное наследие Южного Урала?

Челябинск, , 16:45 — REGNUM В Челябинской области уничтожают культурное наследие. За период с августа 2016 по июль 2017 года регион лишился шести объектов, находящихся в разной степени под государственной охраной, считает челябинский краевед Юрий Латышев. В Челябинске исторические здания разрушаются в угоду строительным амбициям и коммерческим интересам предпринимателей. Обозначился еще один актор изменений архитектурного облика города — Челябинская епархия. Что было утрачено и какие необходимо сделать выводы — в материале ИА REGNUM.

Войсковой остановочный пункт

31 августа 2016 года было снесено здание из комплекса войскового остановочного пункта, выявленного объекта культурного наследия, расположенного по адресу: Челябинск, ул. Монакова, 1а/2. Этот комплекс был построен в 1904—1905 году около Переселенческого пункта в районе железнодорожного вокзала.

В 2012 году одно из зданий (бывшая солдатская казарма, ул. Монакова, 1а/2) бывшего войскового остановочного пункта вместе с тремя зданиями советской постройки было выставлено на торги Министерством обороны. Этот лот выиграло ООО «Научно-производственное объединение «Радиотехнические системы» (НПО «РТС»).

23 декабря 2015 года министр культуры Алексей Бетехтин подписал приказ №520 «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия…». В пункте два этого приказа и значился «Войсковой остановочный пункт», расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Монакова: «ансамбль, состоящий из четырёх зданий».

Уведомление собственникам зданий о решении включить в перечень выявленных объектов культурного наследия министерством культуры Челябинской области не было направлено в связи с отсутствием сведений в министерстве культуры о них, отмечают краеведы. Тем не менее, уверяют эксперты, соответствующие уведомления о постановке на государственную охрану данного ансамбля из четырех зданий были направлены 24 декабря 2015 года письмом №01−01−20/8572 в адрес Управления Росреестра Челябинской области и мэра Челябинска.

«29 августа 2016 года жители Челябинска стали свидетелями разрушения одного из зданий войскового остановочного пункта — бывшей солдатской казармы (ул. Монакова 1а/2). 29−30 августа 2016 года собственнику здания и его представителям были сделаны в разной форме четыре предупреждения о недопустимости сноса памятника истории и культуры. Днём 30 августа 2016 года в присутствии журналистов телекомпаний «ОТВ» и «Телефакт» представитель НПО «РТС» Сергей Кириллов рассказал, что весной 2016 года он лично разговаривал с архитектором Советского района о статусе приобретенного здания. И, по его словам, архитектор сказала ему, что никакого обременения на это здание нет», — пояснилИА REGNUM краевед, активист челябинской инициативной группы «Архистраж», эксперт по старинным зданиям Юрий Латышев.

Таким образом, продолжает эксперт, если до этого собственник организовал работы по сносу здания из-за возможной неосведомленности, то с этого момента любые новые работы, связанные с разрушением памятника, уже автоматически становились преступлением.

«Александр Д., собственник здания, только посмеялся над усилиями по сохранению памятника истории и культуры вместо того, чтобы остановиться, подумать и разобраться. И очень сильно на решение Д. всё-таки продолжить разрушение здание повлияло заявление начальника управления информационной политики администрации Челябинска Владимира Сафонова, озвученное для представителей СМИ 30 августа 2016 года, о том, что три здания войскового остановочного пункта, принадлежащие Министерству обороны, являются объектами культурного наследия, а четвертое, принадлежащее НПО «РТС», таковым не признано. К утру 1 сентября 2016 г. памятник истории и культуры был почти полностью разрушен», — отметил Юрий Латышев.

Вывод экспертов: «Региональный орган охраны объектов культурного наследия (управление государственной охраны ОКН Минкульта ЧО), нарушил требования статьи 18 федерального закона №73-ФЗ, согласно которой он должен был направить письменное уведомление собственнику или иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта культурного наследия либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, о принятии решения о включении такого объекта в реестр либо об отказе во включении такого объекта в реестр не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения».

Усадьба Назаровой

В апреле 2017 года снесен жилой дом из комплекса старинной усадьбы Назаровой (Челябинск, ул. К. Маркса, 113 а), располагавшийся в защитной зоне объекта культурного наследия федерального значения.

В конце 19-го века на улице Михайловской (ныне улица Карла Маркса) в Челябинске находилась усадьба А.Н. Назаровой. В состав усадьбы входили жилой дом и двухэтажный магазин.

Двухэтажный магазин (ул. Карла Маркса, 113) — выявленный объект культурного наследия. Жилой дом (ул. Карла Маркса, 113а), вероятно был значительно перестроен в 1920-е годы. В начале апреля 2017 года начался демонтаж бывшего жилого дома.

«Разрешение на снос здания подписал заместитель главы администрации города В. Слободской. Однако у собственника не оказалось документов, подтверждающих, что проводимые строительные работы не окажут разрушающего воздействия на расположенный вблизи объект культурного наследия. На коммерсанта был составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.14 КоАП РФ. Однако спустя несколько дней демонтажные работы продолжились», — сообщили краеведы.

Вывод экспертов: «При выдаче разрешения на снос здания в исторической части города представители администрации проигнорировали необходимость согласования с Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области».

Флигель городской усадьбы Первухиной

3. В конце мая — начале июня 2017 года снесён объект культурного наследия регионального значения: «Флигель городской усадьбы Д. П. Первухиной» (Челябинск, ул. Свободы, 22а). «Домна Петровна Первухина в 1901 году покупает у Беляевского его пустое дворовое место на улице Ключевской (ныне улица Свободы) и объединяет два участка, занимавшие № 372 и большую часть № 373. В 1903 году она строит на дворовом месте № 373 деревянный флигель», — поясняет краевед Юрий Латышев.

Вера Таушканова в статье, опубликованной в сборнике материалов Гороховских чтений в 2011 году, описывает этот флигель так: «Фасад деревянного дома представляет собой системно продуманный и зрительно целостный образ. В полях подоконных и надоконных частей наличников русские мотивы, стебли растений, орнаментальные мотивы в виде завитков; наличники имели когда-то ставни. Соединились здесь и древнерусские, и барочные, и классицистические черты. В целом при эклектическом варианте решения композиции все-таки сохранялась классицистическая схема построения центрической композиции с ясно выраженной доминантой».

7 июня 2016 года министерство культуры Челябинской области издаёт приказ № 267 о включении этого объекта в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. В конце декабря 2016 года на сайте Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области был опубликован Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Ремонтно-реставрационные мероприятия объекта культурного наследия регионального значения «Флигель городской усадьбы Д. П. Первухиной», расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, 22а», обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель городской усадьбы Д.П. Первухиной», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, 22а. Шифр: 083−16 от 23.11.2016 г. Эксперты рассмотрели и одобрили проект ремонтно-реставрационных работ Флигеля.

«К сожалению, в данном проекте не был прописан детально порядок работ по демонтажу здания. В результате к 1 июня 2017 года объект культурного наследия регионального значения по адресу: ул. Свободы, 22а был полностью разобран, а на его месте вырыли котлован», — комментирует Юрий Латышев.

При этом, добавляет краевед, так как в проекте не была предусмотрена предварительная археологическая оценка, то была полностью уничтожена часть культурного слоя (выявленного объекта культурного наследия) в пределах территории объекта культурного наследия регионального значения «Флигель городской усадьбы Д.П. Первухиной».

Вывод экспертов: «Таким образом, в реальности, ремонтно-реставрационные мероприятия оказались работами по полному уничтожению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: ул. Свободы, 22а и части культурного слоя. В дальнейшем, по сути, речь может уже идти не о какой-либо реставрации или ремонте, а только о воссоздании копии полностью утраченного памятника истории и культуры, практически «новодела», включающего лишь несколько десятков камней из полностью разрушенного брандмауэра (при этом в совершенно другом внешнем виде, отличном от оригинала)».

Цейхгауз

4. В июне 2017 года снесено здание бывшего цейхгауза (складов) Челябинской городской больницы. Здание цейхгауза (складов), как части комплекса Челябинской городской больницы, было построено в 1893 — 1896 годах. В послереволюционные годы в здании располагались столярные мастерские, после Великой Отечественной войны — склад медикаментов. В 1992 году здание было передано РПЦ (Челябинскому епархиальному управлению Челябинской области). В нем разместился храм иконы Божией матери «Нечаянная радость».

В 2016 году, по инициативе настоятеля церкви Михаила Горбунова, часть здания была разрушена. Поднялся шум в СМИ. Настоятель был признан виновным и оштрафован на 20 тыс. рублей. Однако, несмотря на это, Михаилу Горбунову в мае 2017 году удалось добиться решения арбитражного суда об исключении из перечня выявленных объектов культурного наследия здания на территории городской больницы (по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 16а). Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области не подал апелляцию на это решение, хотя единственная, предусмотренная федеральным законодательством, возможность исключения объектов из перечня выявленных объектов культурного наследия — это проведение историко-культурной экспертизы.

По словам краеведов, была организована встреча с представителями РПЦ сотрудников госкомитета и членов общественного совета для обсуждения дальнейшей судьбы памятника истории и культуры. Но представители РПЦ на эту встречу не пришли. После этого 7 июня 2017 года было подано в Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области предусмотренное законом заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Однако официальное уведомления собственника об этом заявлении было направлено только 5 июля 2017 года. Но Михаил Горбунов еще в конце июня организовал полный снос старинного здания.

Вывод экспертов: «Снос старинного здания был допущен, скорее всего, из-за нежелания Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области вступать в конфликт с представителями РПЦ, о чём свидетельствуют отказ в подаче апелляции и затяжка с уведомлением собственника о заявлении о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия».

Дом и контора Валеева

5. В середине июля 2017 года снесены брандмауэры около выявленного объекта культурного наследия «Дом и контора Валеева» (Челябинск, ул. Елькина, 25а).

В середине июля 2017 года были полностью снесены старинные постройки конца 19-го века — брандмауэры, около выявленного объекта культурного наследия «Дом и контора Валеева» (ул. Елькина, 25а).

«Снос этих построек был произведён собственником на основании разрешения на строительства № RU74315000−31-г-2017 от 28.02.2017 г. Разрешение подписал В.И. Слободской. При этом, не было учтено, что объект строительства находится не только на территории культурного слоя, но и в пределах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Магазин Валеева» (ул. Кирова, 104). Собственник заключил договор на проведение археологических исследований на участке культурного слоя, занимаемого под строительство. Однако собственником не выполнен проект раздела по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом и контора Валеева», а Главным управлением архитектуры и градостроительства не согласовано разрешение на строительство в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Магазин Валеева» с Госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области», — комментирует Юрий Латышев.

Вывод экспертов: «Игнорирование и нарушение федерального законодательства в области охраны памятников истории и культуры. При выдаче разрешения на строительство в исторической части города представители администрации вновь проигнорировали необходимость согласования своих действий с Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области».

Особняк в Златоусте

6. 28 июля 2017 года был снесен старинный особняк в Златоусте (ул. Косотурская, 12), являющийся объектом культурного наследия регионального значения.

«Скорее всего, двухэтажный каменный дом площадью 200 квадратных метра был построен во второй половине XIX века (ориентировочно, в 1870 г.). А в начале ХХ века дом купили Михаил Александрович и Мария Фёдоровна Гладышевы. Вскоре они открыли на первом этаже этого дома нотариальную контору. Михаил Александрович Гладышев был нотариусом, а Мария Федоровна — делопроизводителем. Мария Фёдоровна Гладышева родилась в 1879 году, делопроизводителем в этой конторе она проработала с 1901 по 1919 годы. В 1999 году этот дом был признан памятником истории и культуры регионального значения (Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457)», — пояснили краеведы.

Показательно (как возможный способ манипуляций): дом на ул. Косотурская, 12, занесенный в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, был снесён 28 июля 2017 года как обычный никому не интересный аварийный дом в рамках областной адресной программы по переселению из аварийного жилья на 2013−2017 годы (постановление правительства Челябинской области от 19 декабря 2012 года N 679-П).

Вывод экспертов: «При выдаче разрешения на снос представители администрации Златоуста проигнорировали сведения о том, что данное здание является объектом культурного наследия регионального значения».

«Все объекты находились под той или иной формой государственной охраны, но все же чиновники и представители РПЦ находили изощренные способы не защитить объекты истории, культуры, но всячески обойти закон и избежать ответственности для достижения как правило корыстных интересов, за счет интересов всего общества. Безусловно необходимо наведение порядка в сфере законодательно защищенных строений, тем более относящихся к нашей памяти, подпитывающих нашу идентичность, а значит наши корни, без которых нет преемственности, нет уверенного шага в будущее», — заявляют общественники.