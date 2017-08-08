В Ярославской области детям-сиротам не хватает жилья

Ярославль, , 13:11 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин направил в органы власти специальный доклад о критической ситуации с обеспечением жильем детей-сирот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

На 1 июня 2017 в регионе 1830 детей-сирот имело право на получение жилья. В 2016 году планировали дать квартиры 275 сиротам, но дали всего 172 нуждающимся. На 1 января число нуждающихся было 1044 человек. То есть жилье получило лишь 16,5% от нуждающихся или 62,5% от запланированного.

В 2017 году власти собираются предоставить жилье 250 сиротам. На эти деньги выделено 360,6 млн из областного бюджета и 35,2 млн из федерального. За первое полугодие выдано 86 квартир, что составляет 31,3% от годового плана.

«В связи с неисполнением «Стратегии действий в интересах детей Ярославской области» на 2012−2017 годы, в соответствии с которой каждый год должно выделяться 300 единиц жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, мной подготовлен специальный доклад о критической ситуации по этому вопросу. Доклад направлен в адрес врио губернатора области, Ярославской областной думе и Общественной палате Ярославской области», — сказал Михаил Крупин.