В Калуге отчитались о ходе реализации программы «Городская среда»

Калуга, , 13:04 — REGNUM Количество заявок от жителей Калуги на благоустройство дворовых территорий, которое проводят в рамках программы «Городская среда», более чем в три раза превысило возможности муниципалитетов, заявил 8 августа глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, комментируя итоги прошедшего в Кирове заседания совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ. По его словам, программа пользуется высоким спросом среди населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

«Все участники заседания констатировали, что реализация программы «Городская среда» стала значимым событием во всех муниципальных образованиях, вызвала рост активности населения, практически повсеместно количество заявок от жителей на благоустройство дворов более чем в три раза превысило возможности муниципалитетов по ремонту дворовых территорий», — заявил Александр Иванов.

Он напомним, ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что без финансирования из федерального бюджета в размере 25 миллиардов рублей не удалось бы вызвать такой рост активности населения и привлечь жителей к участию в программе. Так, президент дал поручение правительству предусмотреть финансирование программы в том же объёме на три следующих года, а если позволит экономическая ситуация, то и на пять лет.

«Итогом программы должно стать приведение в надлежащий порядок значительного количества дворовых территорий во всех муниципальных образованиях», — заявил Александр Иванов.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень также отметил положительный опыт Калужской области.

«В перечень обязательных работ по благоустройству в нашем регионе включено приведение в порядок имеющихся во дворах частных построек: гаражей, сараев. Такие постройки есть во многих городах нашей страны, и, как правило, не украшают муниципалитеты», — напомнил он.

В ходе заседания отмечалась важная роль ТОСов в формировании и реализации программы «Городская среда», вовлечение жителей в обсуждение и решение вопросов местного значения является мощным стимулом развития муниципалитетов. В частности, подчеркивалось, что территориальные общины стали надёжным фундаментом местного самоуправления, они активно включились в реализацию программы «Городская среда».

«Все члены калужских ТОСов отличаются любовью к своей малой Родине, неравнодушным отношением к судьбе родного города», — заявил Александр Иванов.

В тоже время отмечалось, что без системной государственной поддержки территориальное общественное самоуправление не сможет в полной мере реализовать все свои возможности. Были высказаны предложения законодательно закрепить статус ТОСов как некоммерческих организаций.

Особое внимание уделялось вопросам роста гражданской активности и повышению уровня ответственности жителей за среду их проживания. Члены Совета сошлись во мнении, что там, где жители вкладывают свой труд, либо принимают участие в софинансировании работ, в дальнейшем наблюдается намного более бережное отношение к объектам благоустройства, детским и спортивным площадкам.

Был рассмотрен опыт различных регионов по реализации программ благоустройства и участию в них жителей.

«Например, в Татарстане на каждый рубль, вложенный жителями, из бюджета республики добавляется четыре рубля. Это исключает равнодушное отношение людей к содержанию дворовых территорий, детских и спортивных площадок, — отметил глава городского самоуправления. — В ходе обсуждения красной нитью проходила мысль о том, что если человек вкладывает частицу своего труда, свои деньги, то меняется и отношение, люди понимают, что они являются хозяевами своих дворов, а объекты благоустройства — их общее имущество».

Были затронуты и правовые аспекты благоустройства городских территорий. Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель всероссийского совета местного самоуправления Дмитрий Азаров выступил с предложением унифицировать в масштабах всей страны правила благоустройства муниципальных образований. Он предложил на федеральном уровне утвердить основное содержание деятельности по благоустройству, закрепить ключевые понятия и тем самым определить для органов местного самоуправления надёжные ориентиры для дальнейшего совершенствования качества и комфортности проживания в городах и сёлах.

Также поднимался вопрос усиления административной ответственности за нарушения правил благоустройства, в частности парковок на газонах, порчи муниципального имущества. Срок давности по административным правонарушениям в настоящее время составляет два месяца, по истечении этого срока правонарушители остаются безнаказанными. Было предложено увеличить срок давности до шести месяцев.

«Как отметил Владимир Путин, муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти. Именно стремлением к диалогу, конструктивному сотрудничеству власти и жителей, руководствуются в своей работе органы местного самоуправления Калуги. Характерным примером здесь является реализация программы «Городская среда». В Калуге дворовые территории включались в программу только по заявкам жителей, в формировании программы активное участие принимали народные советы и территориальные общины. Участвовавшие в подготовке программы депутаты городской думы ориентировались прежде всего на мнение жителей своих округов и наказы избирателей», — резюмировал Александр Иванов.