Госдуме предложили защитить добросовестных покупателей квартир

Москва, , 12:42 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту прав добросовестных приобретателей приватизированных ранее жилых помещений, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Принятие закона позволит избежать ситуаций, при которых добросовестный покупатель квартиры лишается принадлежащего на праве собственности жилого помещения.

Правительство предлагает установить запрет на истребование в собственность Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования жилого помещения, выбывшего из собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, от добросовестного приобретателя-гражданина.

Норма распространяется в том числе на добросовестных приобретателей, которые приобрели имущество безвозмездно. В этом случае при рассмотрении исков судами будет устанавливаться факт добросовестности приобретателя жилого помещения.

Как сейчас

В настоящее время пунктом 1 статьи 302 Гражданского кодекса РФ предусмотрено истребование жилых помещений у добросовестных приобретателей в случае, когда имущество выбыло из владения собственника помимо его воли. При рассмотрении дел указанной категории судами подлежит установлению в том числе факт выбытия имущества из владения собственника: по воле собственника (факт заключения договоров приватизации государственными или муниципальными органами исполнительной власти на основании подложных документов или в результате мошеннических действий сотрудников государственных или муниципальных органов исполнительной власти); помимо воли собственника (например, факт предоставления на государственную регистрацию подложных договоров приватизации). Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 302 ГК, если имущество приобретено безвозмездно у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.