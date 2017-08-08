Елена Ханенкова, , 12:28 — REGNUM

Google уволил автора противоречивого манифеста против «разнообразия», который просочился в средства массовой информации после того, как его успели распространить среди сотрудников компании на прошлой неделе, согласно многочисленным сообщениям в СМИ США.

Генеральный директор компании Сундар Пичаи публично выступил против меморандума во вторник вечером, 8 августа, а также сказал, что заканчивает свой семейный отпуск, чтобы заняться этим кризисом.

Сначала издание Bloomberg получило подтверждение об увольнении пострадавшего сотрудника. Google отказался подтвердить эту информацию многим СМИ. Десятистраничный манифест под названием «Идеологическая эхо-камера Google» обвиняет компанию в левом политическом уклоне, который привел к дискриминации мужчин-сотрудников под видом разнообразия. Текст был направлен на защиту идеи о том, что женщины якобы обладают присущими им биологическими особенностями, которые усложняют попытки преуспеть на инженерных должностях в такой технической компании, как Google.

Автор защищает стереотип по поводу женщин — как более «восприимчивых к невротизму», и предположил, чтобы практика найма, которая учитывала разнообразие, занижала планку при приеме на работу в компанию, что фактически приводило к найму менее квалифицированных кандидатов.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сказал в послании, отправленном сотрудникам вечером 8 августа, что он оценил критические обсуждения разных программ Google, но добавил, что некоторые из обвинений, указанных в «манифесте», явно вредят другим сотрудникам.

«Мы решительно поддерживаем право сотрудников Google выражать себя, и многое из того, что было в этой записке, справедливо и может быть предметом для обсуждения, независимо от того, согласно ли с этим большинство работников. Тем не менее часть меморандума нарушает наш Кодекс поведения и пересекает линию, продвигая вредные гендерные стереотипы в нашей работе», — написал он также в послании, которое компания опубликовала в своем блоге. «Предложить, что у группы наших коллег есть черты, которые делают их менее биологически подходящими для этой работы, оскорбительны, это не ОК», — пишет гендиректор компании.

Пичаи проводил отпуск в Африке и Европе с семьей. Но в свете скандала он решил вернуться в офис пораньше. «Последние несколько дней были очень трудными для многих в компании, и нам нужно найти способ обсудить вопросы, по которым мы расходимся, — также написал он. — Есть вещи гораздо серьезнее, чтобы обсудить нам, как группе, включая то, как нам создать более объединяющую среду для всех». Человеческое происхождение сотрудников компании, мужчин и женщин, оказалось, похоже, для них недостаточно «объединяющим…»