За компаниями — эксплуататорами лифтов установят отдельный контроль

Москва, , 12:02 — REGNUM Законопроект о контроле над организациями, эксплуатирующими лифты и другие движущиеся платформы для пассажиров, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Документ был разработан в Минэкономразвития. Он обязывает организации, которые эксплуатируют опасные объекты, уведомлять соответствующий надзорный орган РФ о своей работе.

«Это позволит уполномоченным в соответствующей сфере деятельности органам государственного контроля учитывать такие организации и проводить их плановые проверки с установленной законодательством периодичностью», — считают в правительстве.

Под опасными объектами подразумеваются лифты, подъемные платформы для инвалидов, пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки), а также эскалаторы, кроме эскалаторов метрополитена. Как отмечают авторы законопроекта, несчастные случаи, которые случаются при использовании таких объектов, зачастую связаны с недостаточным контролем за их эксплуатацией

По данным Ростехнадзора, сегодня насчитывается порядка 1 тыс. организаций, отвечающих за эксплуатацию таких объектов. Все они должны будут в течение полугода после вступления закона в силу сообщить о своей деятельности в соответствующий надзорный орган.

«В результате принятия законопроекта должен быть повышен уровень безопасности при эксплуатации опасных объектов», — отмечают авторы инициативы.