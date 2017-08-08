Половина уругвайцев не одобряют продажу марихуаны в аптечных сетях

Монтевидео, , 11:35 — REGNUM Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного уругвайским социологическим центром Opción Consultores, половина уругвайцев не согласна с продажей марихуаны в аптеках, сообщает ИА EFE.

В то же время согласие с подобной практикой выразили только 27% респондентов, 19% опрошенных остаются нейтральными, и 4% заявили, что у них нет мнения по этому вопросу.

Согласно отчету социологического центра, 50% уругвайцев, несогласных с легальной продажей марихуаны, включают в основном пожилых людей в возрасте от 60 лет.

Исследование также показывает, что отказ от официальной уругвайской позиции по марихуане растет среди слоев с низким уровнем образования, а также среди избирателей оппозиционных Национальной партии и партии «Колорадо».

При этом среди избирателей правящей левой коалиции Широкий фронт число сторонников легальной продажи марихуаны составляет 46%, в то время как среди избирателей основных оппозиционных партий — только 20%.

Напомним, 19 июля 2017 года в Уругвае началась официальная продажа марихуаны в аптеках. Этот шаг стал следствием закона, принятого в декабре 2013 года при правительстве бывшего повстанца леворадикального уругвайского движения Тупамарос Хосе Мухики, занимавшего пост президента Уругвая с 2010 по 2015 год.

Таким образом, Уругвай стал первой страной в мире, контролирующей марихуану от посадки до розничной торговли.

Правила, принятые в декабре 2013 года, устанавливают три легальных взаимоисключающих друг друга способа приобретения марихуаны: домашнее культивирование, клубы производителей и покупка в аптечной сети.

На настоящий момент уругвайский Институт регулирования и контроля марихуаны отслеживает 11 247 приобретателей в аптеках, 6944 индивидуальных производителя и 63 клуба производителей.