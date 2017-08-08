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СМИ: Жукова не организовывала контакты с командой Трампа

Общество

«Она никаких встреч с людьми Трампа не организовывала»

Москва, 8 августа 2017, 11:20 — REGNUM  Информация СМИ о том, что соосновательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова могла способствовать контактам представителей РФ с командой президента США Дональда Трампа, не соответствует действительности. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник из окружения галеристки.

«Это не соответствует действительности, — сказал источник. — Она никаких встреч с людьми Трампа не организовывала».

Ранее издание The Bell сообщило, что галеристка Дарья Жукова может быть причастна к организации контактов российской администрации с окружением президента США Дональда Трампа.

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Деятельность президента США Дональда Трампа