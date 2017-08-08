СМИ: Жукова не организовывала контакты с командой Трампа

Москва, , 11:20 — REGNUM Информация СМИ о том, что соосновательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова могла способствовать контактам представителей РФ с командой президента США Дональда Трампа, не соответствует действительности. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник из окружения галеристки.

«Это не соответствует действительности, — сказал источник. — Она никаких встреч с людьми Трампа не организовывала».

Ранее издание The Bell сообщило, что галеристка Дарья Жукова может быть причастна к организации контактов российской администрации с окружением президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Назван «катализатор» последнего развода Абрамовича