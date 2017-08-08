«Воры одолели»: стало известно, кто напал на грибников под Челябинском

Миасс, Челябинская область, , 11:18 — REGNUM В Челябинской области получила развитие резонансная история с нападением на машину грибников возле села Устиново под Миассом. Нападавшими оказались охранники картофельного поля, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл в конце июля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, молодой человек и его бабушка 78 лет ехали в машине за грибами. Внезапно дорогу им перегородил УАЗ, из которого вышли двое мигрантов с битами. Они потребовали от владельца автомобиля выйти из машины. Когда последовал отказ, то один из них пытался проникнуть в салон со стороны пассажирского сиденья, где находилась женщина. Её крики спугнули налётчиков.

Выяснилось. что эти двое граждан — охранники картофельного поля. Владелец угодий пояснил журналистам, что в их инструкции входит задерживать подозрительный транспорт и досматривать его. Повод к этому не радостный — кражи с полей. Как отмечает фермер, бывало, что люди выкапывали сразу по несколько соток картофеля. Если бы молодой человек вышел из машины и показал багажник, уверяет фермер, то инцидент был бы исчерпан на месте. Но гражданин отказался подчиняться требованиям непонятных ему людей и сумел уехать.

Работники-охранники уже уволены, сообщает портал «Первый областной». А полиция ведёт проверку по факту инцидента. Фермер уже дал показания сотрудникам правоохранительных органов.

Добавим, инцидент вызвал широкий резонанс и бурное обсуждение на форумах и в социальных сетях. В основном, граждане на стороне молодого человека и его бабушки. Кроме того, интернет-пользователи заявляют о том, что надо бы проверить, насколько легально находятся в России и работали у фермера уже уволенные им сотрудники.

Впрочем, есть и те, кто сочувствует фермеру. А тем временем полиция продолжает проверку. Решения о возбуждении уголовного дела пока нет. Не исключено, что всё ограничится договорённостями между фермером и молодым человеком. Кстати, владелец сельхозугодий уже заявил о том, что отдал ему деньги, но позднее гражданин запросил ещё.

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