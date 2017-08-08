Граждане РФ проявляют повышенный интерес к «приграничным территориям»

Якутск, , 10:48 — REGNUM К земельным участкам, которые расположены на приграничных территориях и выдаются в рамках проекта «Дальневосточный гектар», отмечается повышенный интерес со стороны граждан Российской Федерации. Об этом, как передает пресс-служба Минвостокразвития, заявил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Якутске.

«На приграничные территории четырех регионов подано 28 300 заявок, или 53% от всех поданных заявок, — уточнил Качаев. — Уже сейчас ведется формирование двух новых населенных пунктов в Хабаровском крае».

Замглавы Минвостокразвития РФ добавил, что в целях привлечения и закрепления населения необходимо считать приоритетным предоставление «дальневосточных гектаров» на приграничных территориях с обеспечением зон концентраций земельных участков транспортной и инженерной инфраструктурой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года получить свой дальневосточный гектар может каждый гражданин РФ. По прогнозам Минвостокразвития РФ ожидается не менее 130 тыс. заявок до конца 2017 года.

Читайте также: Дальневосточный гектар популярен у якутян и уральцев

Читайте также: «Дальневосточный гектар» интересует более 10% граждан РФ: опрос