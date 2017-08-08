Немецкий канал поддержал лидера Scooter в «конфликте» с Украиной

Берлин, , 10:22 — REGNUM Немецкий телеканал RTL, в эфире которого выходит шоу с участием лидера группы Scooter Эйч Пи Бакстера, прокомментировал «скандальный призыв» посла Украины в Германии Андрея Мельника.

В письменном ответе медиагруппы RTL на запрос РИА «Новости» говорится, что организаторы шоу не планируют исключать солиста группы Scooter из состава жюри конкурса «Германия ищет таланты» из-за его выступления в Крыму.

«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров», — говорится в сообщении.

По этой причине в RTL не намерены комментировать ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2017 г. немецкая группа Scooter приняла участие в музыкальном фестивале #ZBFest в Крыму, что вызвало негодование властей Украины.

Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник написал на своей странице в соцсети Twitter, что солиста группы Эйч Пи Бакстера необходимо исключить из жюри популярного немецкого кастинг-шоу исполнителей песен «DSDS» за «нарушение украинских законов».

Кроме того, правоохранители Украины планируют в ближайшее время направить запрос в правоохранительные органы Германии, чтобы осуществить допрос группы.

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