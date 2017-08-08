Экс-гендиректор Uber не вернется на свой пост

Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Информация СМИ о возвращении бывшего гендиректора Uber Трэвиса Каланика в компанию не соответствует действительности. Об этом говорится в письме сооснователя Uber Гаррета Кампа сотрудникам компании, которое обнародовало издание Recode.

«Пришло время для нового главы и правильного лидера для следующего этапа нашего развития, — говорится в письме. — Несмотря на слухи, которые, я уверен, вы видели в новостях, Трэвис не вернется в компанию в качестве исполнительного директора. Мы стремимся нанять на работу исполнительного директора мирового уровня».

21 июня газета The New York Times сообщила, что отставка генерального директора компании Uber Трэвиса Каланика состоялась по требованию крупных инвесторов. По данным издания, отставке предшествовал отпуск генерального директора, в который он ушел после череды скандальных сообщений.

Читайте также: Гендиректор Uber отправлен в отставку