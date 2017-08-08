Контракты на реконструкцию стадиона «Маракана» в Рио раздавались за взятки

Бразилиа, , 10:01 — REGNUM Бразильский бизнесмен Фернандо Кавендиш, владелец строительной фирмы Delta, 7 августа признался, что давал взятки для обеспечения участия своей компании в консорциуме, который получил контракт на реконструкцию стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро для чемпионата мира в Бразилии в 2014 году, сообщает El Periódico.

Такие показания седьмому Федеральному суду Рио-де-Жанейро дал Кавендиш, который помещен под домашний арест с июня 2016 года по другому коррупционному делу.

Бизнесмен заявил, что взятки потребовал тогдашний губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал.

В настоящее время Кабрал уже отбывает наказание за получение взяток от всех компаний, которые во время его правления с 2007 по 2014 год принимали участие в возведении или реконструкции спортивных объектов в Рио-де-Жанейро к Кубку мира 2014 года и к Олимпийским играм 2016 года.

Кавендиш признался, что после уплаты так называемого отката компания Delta была включена в состав консорциума, проводившего реконструкцию стадиона «Маракана», во главе которого находилась печально известная за свою коррупционную деятельность строительная компания Odebrecht.

Бизнесмен сообщил, что вел переговоры с губернатором штата об участии компании в консорциуме, и Кабрал заявил, что для присоединения к проекту с компанией Odebrecht согласована сумма нелегальной комиссии в размере 5% от суммы договора.

Бизнесмен добавил, что взятка была оплачена несколькими платежами в наличных до 2012 года, когда Delta вышла из консорциума, так как уже попала в поле зрения бразильских органов юстиции по другим коррупционным делам.

Напомним, по данным прокуратуры Бразилии, реконструкция футбольного стадиона «Маракана» обошлась на 75% дороже, чем первоначально планировалось, с окончательной стоимостью работ 1,2 млрд реалов ($387 млн).

Руководство группы Odebrecht, согласившись сотрудничать со следствием в обмен на сокращение сроков наказания, признало, что половина из двенадцати стадионов, которые Бразилия готовила к чемпионату мира по футболу 2014 года, были построены или реконструированы с крупным перерасходом средств, так как строительные компании в преступном сговоре с чиновниками существенно завышали цены на работы.