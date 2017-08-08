Госдуме предложили защитить добросовестных покупателей жилья

Москва, , 09:52 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту добросовестных покупателей квартир, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

В настоящее время статьей 302 Гражданского кодекса предусмотрена возможность истребования имущества у добросовестных приобретателей, в том числе в случаях, когда оно приобретено безвозмездно от лица, не имевшего права его отчуждать.

Правительство предлагает нижней палате парламента установить, что государственные органы или органы местного самоуправления не вправе истребовать приватизированное ранее жилье от добросовестного приобретателя-гражданина, в том числе в случаях, если оно было приобретено безвозмездно или выбыло из владения этих органов помимо их воли.

«Принятие и реализация законопроекта позволят избежать ситуаций, при которых добросовестный приобретатель лишается жилья, принадлежащего ему на праве собственности», — отмечают авторы.