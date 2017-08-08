В США в зоопарке умер орангутан, знавший язык жестов

Атланта, США, , 08:58 — REGNUM В Атланте (штат Джорджия) в зоопарке в возрасте 39 лет умер орангутанг по кличке Чантек, знавший язык жестов. Об этом сообщает BBC.

«Орангутанг Чантек, известный тем, что выучил язык жестов, умер в Атланте в возрасте 39 лет, — говорится в сообщении. — (…) Он провел свои последние годы жизни в зоопарке, где проходил лечение от болезни сердца».

Отмечается, что Чантек научился убирать свою комнату, мастерить и использовать инструменты, а также мог показать маршрут от университета до ресторана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля в американском городе Талкинт (штат Аляска) умер 20-летний кот по кличке Стаббс, который являлся почетным мэром города.