Антициклон в Москве может ухудшить самочувствие

Москва, , 08:45 — REGNUM Сегодня, Москва и Подмосковье будут находится под влиянием антициклона. Сохранится переменная облачность, осадков не ожидается, передают «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит +22, +24 градуса, по области она может повышаться до +25 градусов. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст., это выше нормы.

Теплая погода, установившаяся в московском регионе, благоприятная практически для всех без исключения. Однако повышенный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих гипертонией.

Медики рекомендуют держать всегда под рукой необходимые лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа жители Москвы наблюдали частичное лунное затмение — «кровавую» Луну. Частичное затмение можно длилось с 20:24 до 22:19 мск.

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