В детских садах Оренбурга проведут успокоительные родительские собрания

Оренбург, , 08:40 — REGNUM В Оренбурге родители, которые устраивали протестные акции и били во все колокола о негативных последствия в случае внедрения реформ в местных детских садах, празднуют победу. Высокопоставленные чиновники их услышали. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из участниц инициативной группы, в Минобре региона даже выразили благодарность за неравнодушие.

Итогом часовой встречи стали следующие решения: во-первых, с 8 по 10 августа во все детские сады города оформят приказы об отмене сокращения педагогического штата и сохранении традиционного режима работы. Во-вторых, будет издан указ о проведении в период 20−31 августа родительских собраний, на которых озвучат информацию о развитии ситуации в сфере дошкольного образования и её положительных итогах, чтобы успокоить и воспитателей, и родительское сообщество.

В министерстве образования Оренбуржья также отметили, что в областном центре на протяжении ряда лет 20 детских садов работают с дежурными группами. В этих дошкольных учреждениях сохранят этот формат. Однако во всех остальных новшества вводить не будут.

Попутно поднимались вопросы качества школьной пищи (и министр Вячеслав Лабузов полностью согласился, что необходимо ужесточить контроль за процессом приготовления еды в комбинатах школьного питания); изменения состава городского родительского комитета (выяснилось, что его состав не менялся уже много лет).

Начальник управления образования Оренбурга Нина Гордеева сообщила, что в период, когда была объявлена оптимизация, из детского сада с формулировкой «по собственному желанию» ушёл один педагог, всех сокращённых воспитателей на работу вернули в дошкольные учреждения. Чиновница отметила, что в детских садах города дефицит кадров. Не хватает 82 воспитателей. Вакансии заявлены на бирже труда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в конце июня родители объявили о протесте против объявленных управлением образования города изменений в работе детских садов (создание дежурных групп, графика работы воспитателей) и оптимизации штата педагогов. Родительское сообщество вступилось за воспитателей и встало на защиту интересов детей.

Последовала встреча губернатора Юрия Берга с градоначальником и руководителем городского управления образования, где первое лицо области потребовал навести порядок и отменить сокращения воспитателей. В результате чиновники пошли на попятную и отменили все реформы. Однако родительское сообщество настороженно восприняло эту информацию. В инициативной группе говорили о том, что им продолжают поступать тревожные сигналы о создании условий, при которых очень сложно работать и воспитатели вынуждены увольняться.

3 августа прошёл митинг, на котором выступали воспитатели, родители, психологи. По итогам была составлена резолюция и передана 7 августа губернатору. В этот же день прошла встреча с главой Оренбургской области при участии представителей местного Минобра и городского управления образования. Губернатор подчеркнул, что ранее заявлял уже об отмене реформ и его заявление остаётся в силе. Инициативная группа родителей отметила, что глава области был недоволен недоверием родителей словам чиновников.

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