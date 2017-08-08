На Камчатке заявили о сверхсмертности мужчин: чаще умирают начальники

Петропавловск-Камчатский, , 08:20 — REGNUM Работа в опасных или вредных условиях труда, на руководящих должностях — эти, и многие другие факторы влияют на высокие показатели смертности среди мужчин на Камчатке. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате, в регионе фиксируется сверхсмертность представителей сильного пола.

Читайте также: «Камчатке не преодолеть демографический кризис в ближайшие 20 лет»

Отмечается, что среди умирающих мужчин очень много представителей трудоспособного возраста. Только за 2016 год каждый второй умерший на полуострове мужчина был в возрасте от 20 до 55 лет.

«На сверхсмертность мужчин влияет целый ряд социальных причин. Традиционно мужчины преобладают в профессиях, связанных с опасностью для жизни и здоровья (военные, милиция, пожарные, спасатели) и вредными условиями производства», — отметили в Камчатстате.

Кроме того, много мужчин гибнут в ДТП. В 2016 году от транспортных травм всех видов на Камчатке погибло 66 мужчин, что в 6,6 раза больше, чем женщин.

«Также на уровень смертности мужчин влияет то, что они работают на руководящих должностях. Такая работа повышает для них риск преждевременно умереть, в первую очередь от сердечно-сосудистых болезней. Почти половина мужчин (46,8% всех умерших) скончались от болезней системы кровообращения, из них каждый второй находился в трудоспособном возрасте», — добавили специалисты.

Читайте также: На Камчатке умирает каждый тысячный родившийся ребенок

На начало 2017 года численность населения Камчатского края составила 314 729 человек. В регионе проживает 156 682 мужчины и 158 047 женщин, на каждую 1000 мужчин приходится 1009 женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлениям специалистов Камчатстата регион находится в демографическом кризисе, связанном, в основном, с миграционным оттоком населения. При сохранении «социально-экономической ситуации настоящего времени» региону этот кризис не преодолеть еще лет 20 — в среднем край будет терять ежегодно 1−1,5 тыс. человек. Только за 2016 год население Камчатки уменьшилось на 1387 человек.