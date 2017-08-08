В аптеках ЕАО закончился льготный инсулин: власти молчат

Биробиджан, , 07:45 — REGNUM В Еврейской автономной области вновь обостряется ситуация с выдачей гражданам, страдающим сахарным диабетом, льготного инсулина. В аптеках жизненно необходимого препарата нет с конца июля и искать его по крупицам приходится через знакомых. Тем временем региональные власти проводить торги на закупку инсулина не спешат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным местного издания «Город на Бире», житель Биробиджана в конце июля обратился с рецептом в государственную аптеку «Фармация» за инсулином короткого и длительного действия, но препарата с длительным действием Лантус там не оказалось. Аптекарь вернула мужчине рецепт и посоветовала прийти через неделю. В первую неделю августа поставок инсулина не было.

Диабетик через знакомых нашёл небольшой запас препарата, однако мужчина боится, что до поступления инсулина в городские аптеки, его не хватит.

В Облздраве ситуацию с поставками инсулина комментировать не стали и рекомендовали сделать официальный запрос.

Согласно официальным данным, размещённым на едином портале государственных закупок, управление здравоохранения правительства ЕАО объявляло аукционы на закупку инсулина 28 и 31 июля, а также 3 августа — то есть после того, как в аптеках запасы жизненно важного препарата закончились.

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Среди трёх заявок Лантуса не числится. Власти закупают 460 упаковок Гларгина, 200 упаковок инсулина-изофана и 114 упаковок — инсулин аспарт двухфазный. Первые торги должны состояться только 10 августа, после подписания контракта подрядчик в течение 14 дней обязуется осуществить поставки препарата. Последующие торги запланированы на 11 и 17 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, диабетик из ЕАО в феврале 2017 года в открытом письме заявил, что с декабря 2016 года отсутствие инсулина в аптеках региона стало пугающе постоянным. Например, вместо пяти шприц-ручек с Новорапидом на руки выдают одну или две, их хватает всего на несколько недель. По мнению мужчины, губернатор Александр Левинталь к своим «заслугам» решил добавить ещё и кладбище диабетиков.