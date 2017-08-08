Наводнение в Приморье: размытая дорога на границе с Китаем восстановлена

Владивосток, , 06:12 — REGNUM Движение по автомобильной дороге Раздольное-Хасан в Хасанском районе (Приморский край) восстановлено в ночь на 8 июля, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Минувшей ночью сотрудники Примавтодора восстановили проезд на участке дороги в Хасанском районе, особенно сильно пострадавшем в результате ливневых дождей, прошедших в южных районах края в понедельник, 7 августа», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас движение автомобилей осуществляется по временно введенной схеме. Земляное полотно в местах размыва требует восстановления. Проводится отсыпка скального грунта.

По данным администрации, в работах принимает участие свыше тридцати единиц техники. Теперь, когда сообщение на границе восстановлено, сотни туристов как с российской, так и с китайской стороны смогут вернуться домой.

Напомним, в Приморском крае из-за сильных дождей происходит подтопление жилых районов. 7 июля был введен режим ЧС. В результате катаклизмов пострадали Надеждинский, Хасанский, Михайловский, Октябрьский районы и Уссурийский городской округ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за ночь и утро 7 августа в Уссурийском городском округе выпало 208 миллиметров осадков, при месячной норме в 134 миллиметра. В аварийно-восстановительных работах принимают участие все городские службы и техника муниципальных предприятий.

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